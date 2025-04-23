İstanbul'daki Deprem Sonrası Hastanede Panik Anları Kamerada
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında özel bir hastanede yaşanan panik anları görüntülendi. Vatandaşlar, depremin ardından hastaneden dışarıya çıkmakta acele etti.
İstanbul'daki deprem sonrası hastanede yaşanan panik anları kamerada
Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı
İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı. Bağcılar'da özel bir hastanede yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem sonrası kendilerini dışarıya attı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel