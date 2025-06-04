İstanbul'da Yunuslar Drone ile Görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda havadan görüntülenen yunuslar, yaz aylarında artan aktiviteleriyle izleyenleri etkiledi. Sevimli halleri ve dans eden görüntüleriyle yunuslar, tarihi Yarımada açıklarında dikkat çekti.
İstanbul'da yunuslar drone ile görüntülendi
İSTANBUL - İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunuslar, İstanbul'da tarihi Yarımada açıklarında havadan görüntülendi. Havanın ısınmasıyla ortaya çıkan yunuslar görenleri kendine hayran bıraktı.
Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar İstanbul Boğazı çevresinde yaz aylarında daha sık gözlemlenebiliyor. Tarihi Yarımada açıklarında yunuslardan oluşan sürü dron ile görüntülendi. Boğaz'ın serin sularında adeta dans eden yunusların gülümseten görüntüleri kameraya yansıdı. Yunusların sevimli halleri izleyenleri hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel