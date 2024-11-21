İstanbul'da Şiddetli Lodos Nedeniyle Deniz Taştı

İstanbul'da Şiddetli Lodos Nedeniyle Deniz Taştı
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İstanbul'da Şiddetli Lodos Nedeniyle Deniz Taştı
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İstanbul Avcılar'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı ve tekneler zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında bölgede dev dalgalar oluştu.

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar'da deniz taştı, tekneler zarar gördü.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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