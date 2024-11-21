İstanbul'da Şiddetli Lodos Deniz Taşmasına Neden Oldu

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar'da deniz taştı, tekneler zarar gördü.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.