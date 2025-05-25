İstanbul'da Sağanak Yağışla Çamur Yağdı

İstanbul'da sağanak yağışla beraber çamur yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avrupa Yakası'nda da etkili olan çamur yağışı, araçların üzerini kapladı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda AKOM'un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Etkili olan sağanak yağışın ardından, çamur yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren çamur yağışı, bazı araçların üzerini kapladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve Pazartesi Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.