İstanbul'da Sabah Sisin Oluşturduğu Kartpostallık Görüntüler
İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Arnavutköy'de eşsiz manzaralar oluşturdu. Dron ile kaydedilen görüntülerde, sis bulutları arasında süzülen güneş ışıklarıyla ortaya çıkan kartpostallık sahneler dikkat çekiyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu
İSTANBUL - İstanbul'un bir çok ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Arnavutköy'de kartpostallık görüntüler oluşturan sis dron kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis bulutları etili oldu. İstanbul Havalimanı'na ev sahipliği yapan Arnavutköy'ün İmrahor Mahallesi'nde de etkili olan sis bulutları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Alçak noktalara çöken sis bulutları havadan görüntülendi. Görüntülerde sis bulutları arasında süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Genel