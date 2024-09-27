İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de etkili oldu. Dron ile çekilen görüntülerde sisin oluşturduğu kartpostallık manzaralar görüldü.

İstanbul'da sis etkili oldu

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Dron ile çekilen görüntülerde sisin Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'nin üzerini kapladığı görüldü.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis bulutları bazı ilçelerde görüldü. Drone ile çekilen görüntüde Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de etkili olduğu kameraya yansıdı. Sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntü dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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