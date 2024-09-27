İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu

İstanbul'da sis etkili oldu

İSTANBUL - Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Dron ile çekilen görüntülerde sisin Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'nin üzerini kapladığı görüldü.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis bulutları bazı ilçelerde görüldü. Drone ile çekilen görüntüde Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de etkili olduğu kameraya yansıdı. Sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntü dron kamerasına yansıdı.