İstanbul'da Otoyol Kenarı Dinlenme Tesisleri Denetlendi

İstanbul'da Otoyol Kenarı Dinlenme Tesisleri Denetlendi
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Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, otoyollardaki dinlenme tesisleri, restoranlar ve akaryakıt istasyonlarını denetleyerek fahiş fiyatlı satış yapan işletmelere cezai işlemler uyguladı.

İstanbul'da otoyol kenarındaki dinlenme tesisleri denetlendi

Bayram öncesi İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde özellikle şehirden uzakta bulunan otoyollarda bulunan dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek denetlendi. Fahiş fiyatlı ürün satışı yapan ve etiketlerinde usulsüzlük olduğu tespit edilen işletmelere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekipler otoyolların kenarlarında bulunan şehirden uzak işletmeleri de tek tek denetledi. Akaryakıt istasyonları, dinlenme ve mola tesisleri, restoranlar ve diğer işletmelere denetim maksadıyla giden ekipler etiket farkı başta olmak üzere ürünlerdeki satılması gereken fiyatlar ve son kullanma tarihleri ile alakalı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere tutanaklar tutuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde, fırsatçılara göz açtırmayan İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Genel
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