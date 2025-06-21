İstanbul'da Öğrencilerin Sınav Koşuşturması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da Öğrencilerin Sınav Koşuşturması
Haber Videosu

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumu başladı. Bazı öğrenciler, sınava girmek için sadece 1 dakika kala okul binalarına yetişmeyi başardı. Velilerin de adaylar için endişeli bekleyişleri dikkat çekti.

İstanbul'da bazı öğrenciler sınava son dakikada yetişti

İSTANBUL - İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı TYT oturumu ile başladı. İstanbul'da bazı öğrenciler, sadece 1 dakika kala sınava gireceği binaya yetişmeyi başardı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan TYT ile başladı. Sınava girecekleri okula geç kalmamak için bazı adaylar erken saatlerde yerlerini aldı. Öte yandan, İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde adaylardan bazıları sınava sadece 1 dakika kala okula girmeyi başardı. Gençler sınava yetişmek için koşarken, çevredeki velilerin de adaylar için telaşlandıkları görüldü. Sınavın başlamasıyla birlikte adaylar ter dökerken, aileleri ise sınavların yapılacağı okulların çevresinde evlatları için dua ederek bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.