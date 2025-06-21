İstanbul'da Öğrencilerin Sınav Koşuşturması

İstanbul'da bazı öğrenciler sınava son dakikada yetişti

İSTANBUL - İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı TYT oturumu ile başladı. İstanbul'da bazı öğrenciler, sadece 1 dakika kala sınava gireceği binaya yetişmeyi başardı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan TYT ile başladı. Sınava girecekleri okula geç kalmamak için bazı adaylar erken saatlerde yerlerini aldı. Öte yandan, İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde adaylardan bazıları sınava sadece 1 dakika kala okula girmeyi başardı. Gençler sınava yetişmek için koşarken, çevredeki velilerin de adaylar için telaşlandıkları görüldü. Sınavın başlamasıyla birlikte adaylar ter dökerken, aileleri ise sınavların yapılacağı okulların çevresinde evlatları için dua ederek bekledi.