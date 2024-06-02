İstanbul'da LGS'nin 2. oturum heyecanı başladı

İstanbul'da LGS'nin 2. oturum heyecanı başladı
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Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavının ikinci oturumu saat 11.30'da başladı. Velilerin okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyişi devam ediyor.

İstanbul'da LGS'nin 2. oturum heyecanı başladı

İSTANBUL - Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavının ikinci oturumu saat 11.30'da başladı. Velilerin okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyişi devam ediyor.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS'nin ikinci oturumu saat 11.30'da başladı. İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Beşiktaş'taki Ali Yalkın Ortaokuluna gelen öğrenci ve velilerin heyecanı görüldü. Velilerin okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyişi devam ediyor.

"Bütün çocuklar için başarılar diliyorum"

Okul dışında sınava giren çocuğunu bekleyen Leyla Güzel, "Dua ediyorum. Bütün çocuklar için başarılar diliyorum. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Yolları açık olsun. İyi bir gelecek sağlamaları için bütün çocuklara başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Sanki sınava onlar değil bizler giriyoruz. Aslında bunlar bizim deneyimlerimiz. Tüm varlığımızla onlarla bir bütünüz. İnşallah çocuklarımız için iyi bir gelecek olur" dedi.

"Biz de burada sınav veriyoruz"

Sınava giren bütün çocuklara başarılar dileyen veli Gülsel Solak, "Çocuğumla konuştum 'heyecan yok iyi gidiyor' dedi. Biz de burada sınav veriyoruz maalesef. Hepsine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. İnşallah iyi bir yer tuttururlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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