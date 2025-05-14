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İstanbul'da İSKİ'nin Çalışmaları Trafiği Felç Etti

İstanbul'da İSKİ'nin Çalışmaları Trafiği Felç Etti
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Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışmaları nedeniyle 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi, trafiği E-5 Karayolu'na kadar uzatan yoğun sıkışıklığa neden oldu. Vatandaşlar gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyor.

İstanbul'da İSKİ yolu kapattı, vatandaş çileden çıktı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle yaklaşık 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi, vatandaşları isyan ettirdi. İş çıkış saatlerinde E-5 Karayolu'na kadar uzanan ve durma noktasına gelen Trafik, sürücülere ve bölge esnafını çile çektiriyor.

Bakırköy'de yaklaşık 2 haftadır devam eden İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle Bakırköy Yüce Tarla Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kapalı olan cadde trafiği ara sokaklara verildi. İş çıkış saatlerinde çalışma nedeniyle E-5 Karayolu'na kadar uzanan yoğun trafik sıkışıklığına havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yüce Tarla Caddesi'nin kapalı olması nedeniyle çevresindeki ara sokaklarda yoğun trafik oluştuğu görülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise caddenin trafiğe kapatılmadan önce gerekli önlemlerin alınmadığını dikkat çekiyor. Dar sokaklara çift yönlü girmeye çalışan sürücüler nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasarlar meydana geldiğini, zaman zaman kavgaların yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden trafik sorununun acil çözüme kavuşmasını bekliyor.

"Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz"

İSKİ'nin çalışmaları nedeniyle trafik olduğunu ifade eden bölgede esnaf olan Kerem Özkaya, "Cadde trafiğe kapatılırken herhangi bir planlama yapılmadı. İşlerimiz yavaşladı. Sürücüler ilerleyemediği için kavga ve tartışmalar yaşanıyor. Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz. Ayrıca hatalı parklar trafiği iyice sıkıştırıyor" dedi.

"Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile"

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" diye konuştu.

"Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar"

Dolmuş şoförlüğü yapan Hasan Kaya, "Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar. Vardiyalı şekilde yapsalar burayı 3 günde bitirirler. Yaklaşık 16 gündür bu rezilliği çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum sürekli bu rezilliği yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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