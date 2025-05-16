İstanbul'da E3 Nükleer Anlaşma Toplantısı Sona Erdi

İstanbul'da E3 Nükleer Anlaşma Toplantısı Sona Erdi
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İran ve E3 ülkeleri, nükleer görüşmeleri ve yaptırımların kaldırılmasını ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, diplomasiye devam etme kararlılıklarını vurguladı.

İstanbul'daki nükleer görüşme sona erdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: "İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır"

İSTANBUL - İstanbul'da İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcılarının katıldığı E3 olarak adlandırılan Nükleer Anlaşma Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır" dedi.

Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda İran ve Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen E3 Nükleer Anlaşma Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil etti. 2 saat süren ve saat 13.00'da sonra eren toplantının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

"Gerekli durumda tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz"

Yapılan açıklamada Garibabadi, "Dr. Taht Revançi ve ben üç Avrupa ülkesinin siyasi yetkililerini İstanbul'da ağırladık. (ABD ile devam eden) Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır. Gerekli durumda tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

2 Mayıs'ta düzenlenen toplantı İstanbul'da gerçekleşti

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti. İran'ın, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ettiği tahmin ediliyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona erecek.

Toplantının ardından toplantıya katılan taraflar, başkonsolosluktan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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