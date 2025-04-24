İstanbul'da deprem korkusu nedeniyle vatandaşlar parklarda uyudu

Soğuktan korunmak için bankların ve ağaçların etrafını streç ile kapladılar

İstanbul'da binlerce vatandaş deprem korkusuyla geceyi parklarda geçirdi

İSTANBUL - Depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelerde uyudu. Soğuk ve rüzgardan korunmak için bankların ve ağaçların etrafını streç ile kapatan vatandaşlar, aileleri ile birlikte binalardan uzak alanlarda sabahladı.

Dün Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü. Gün boyu dışarıda kalan vatandaşlardan bazıları ise evlerine girmek istemeyerek park ve bahçelerde uyudu. Bankların ve ağaçların etrafını streç ile çeviren vatandaşlar, soğuktan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Koktukları için dışarıda yattıklarını belirten vatandaşlar, binalardan uzakta olmanın daha güvenli olacağını düşünürken, büyük bir kısmı ise bugün evlerine döneceğini belirtti.

"Gece parkta uyuduk"

Torunu, çocukları ve geliniyle birlikte parkta uyuyan 70 yaşındaki Sevim Yıldız, "Tüm aile olarak streçle kapladığımız alanda uyuduk. Gece böyle bir çözüm bulabildik. Gece çok üşüdük diyemem ama böbreklerin ağrımış soğuktan. Burası çok kalabalıktı, kimileri hala burada, uyuyor, kahvaltı yapıyor. Bir kısmı da eşyalarını toplayarak ayrılmış. Burada eşyalarımızı bırakacağız, arada eve çıkacağız. Ben biraz önce çıktım çay demleyip geri indim" dedi.

Ailesiyle birlikte parkta yattığını belirten İmran Sever, "Depremi hissettik, korktuk ve kaçmak zorunda kaldık. Hatay depreminde olanları gördük, aklımıza orası geldi. Tekrar deprem olabilir diyerek girmek istemedik. O nedenle tedbir amaçlı parkta uyuduk. Biraz soğuktu gece. Çocuklar üşüdüğü için streçle etrafı kapattık, rüzgarı kestik. Bugün eve dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.