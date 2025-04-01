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İstanbul'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Devam Ediyor

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Bayramın üçüncü gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bayramın üçüncü gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL - Bayramın üçüncü gününde de İstanbul' da trafik yoğunluğu yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü günü de E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - Genel
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