İstanbul'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Devam Ediyor
Bayramın üçüncü gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Bayramın üçüncü gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İSTANBUL - Bayramın üçüncü gününde de İstanbul' da trafik yoğunluğu yaşandı.
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın üçüncü günü de E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - Genel