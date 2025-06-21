İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu İstanbul'da Başladı

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İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu İstanbul'da Başladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, katılımcı ülkelerin toplu fotoğraf çekimiyle başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi toplu fotoğraf

İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Toplantıya katılan ülkeler toplu fotoğraf çekimine katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. 2 gün sürecek toplantı öncesi toplantıya iştirak eden ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekimine katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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