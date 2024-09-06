İş kıyafeti giymemek haklı fesih sebebi

İş kıyafeti giymemek haklı fesih sebebi
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İş kıyafeti giymemek haklı fesih sebebi
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Avukat Songül Demir, işçilerin iş yerine karşı olan sorumluluklarından İş görme edimini ihlali halinde işveren tarafından sözleşmesinin haklı bir şekilde fesih edilebileceğini söyleyerek, 'Haklı fesih halinde işçinin tazminat talebi kabul görmez' dedi.

İş kıyafeti giymemek haklı fesih sebebi

Avukat Songül Demir: "İş görme edimini yerine getirmeyen işçinin sözleşmesi haklı gerekçe ile fesih edilebilir""

"Haklı fesih halinde işçinin tazminat talebi kabul görmez"

KAYSERİ - Avukat Songül Demir, işçilerin iş yerine karşı olan sorumluluklarından İş görme edimini ihlali halinde işveren tarafından sözleşmesinin haklı bir şekilde fesih edilebileceğini söyleyerek, "Haklı fesih halinde işçinin tazminat talebi kabul görmez" dedi.

"Belirlenen kıyafeti giyinmemek düzen bozmak anlamına gelebilir"

İşçilerin iş yerinde belirlenen kıyafetleri giymemesinin düzen bozma başlığına girerek fesih sebebi olabileceğini söyleyen Avukat Songül Demir, "İşçi ve işverenin birbirine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Burada işçinin sorumluluklarından bahsedecek olursak eğer; işçinin en önemli sorumluluğu iş görme borcu, işlerini sadakatle yerine getirme borcu ve talimatlara uyma borcu şeklinde 3 başlık halinde sayabiliriz. Tabi burada sadece işçinin sorumlulukları yok, işverenin de işçiye karşı bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Bunların en başında ücretini verme yani ücret ödeme borcu vardır. Bunun dışında da işçilere eşit davranma, işçilerin haklarını koruma gibi başlıklar halinde bunları toplayabiliriz. Tabi bunların haricinde de birçok sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Burada da en önemli olan unsur işçinin iş görme borcu yükümlülüğüdür. Tabi bahsedecek olursak da bir işçi iş yerinde düzeni bozdu diyelim, bu düzen bozma olayı işveren işçinin haklı bir şekilde iş sözleşmesini fesih edebilir. Düzen bozma başlığını da daha ayrıntılı anlatacak olursak, bu olayı örnek verecek şekilde iş yerinde zorunlu olan kıyafeti giymeme şeklinde de söyleyebiliriz. Diyelim ki bir iş yerinde zorunlu bir şekilde giyilecek kıyafetler var ve bunlar da tek tip kıyafetler. Bir işçi bu kıyafetleri giymeme konusunda ısrarlı bir şekilde karar veriyorsa ve giymemekte diretiyorsa, işveren tarafından birkaç kez uyarılır ve bu işçi düzeni bozduğu için işveren tarafından haklı bir şekilde iş sözleşmesi fesih edilebilir" dedi.

"Tazminat kabul görmez"

Demir açıklamasında, haklı iş sözleşmesi feshinde işçinin tazminat taleplerinin kabul görmeyeceğini söyleyerek, "Bunun sonucunda da işveren tarafından verilecek olan kıdem tazminatları, ihbar tazminatları gibi tazminatlar hakim tarafından kabul görmez. Çünkü iş yeri düzenini bozan bir işçi var. Orada amaç işverenin işlerinin uygun bir şekilde düzenli olarak yürümesidir. Bununla ilgili de emsal bir Yargıtay kararı mevcut. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bir kararıdır. Bu kararda şöyle; giyilmesi zorunlu iş yeri kıyafetlerinin giyilmemesi sebebi ile iş veren iş sözleşmesini haklı bir şekilde fesih edebilir diyor. Bu kararın dayanağı da işçilerin iş görme yükümlülüğüdür. İş görme edimini yerine getirmeyen işçi, bu Yargıtay kararı çerçevesinde iş sözleşmesini yerine getiremez. Yani haklı olarak fesih edilebilir. Burada işçinin fesih halinde açtığı dava ret ediliyor. Bunun sebebi de iş yerindeki düzeni bozması, iş yerinde belirlenen kıyafeti giymemesi şeklinde belirtilerek, bu Yargıtay kararı da emsal bir karar şeklinde değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Genel
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