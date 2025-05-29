Hırvatistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Hırvatistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı
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Hırvatistan'ın milli günü, Ankara'daki büyükelçilik resepsiyonuyla kutlandı. Büyükelçi Hrovje Cvitanovic, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki desteklerini ve depremden etkilenen illere yapılan yardımları vurguladı.

' Hırvatistan Milli Günü' Ankara'da kutlandı

ANKARA - Hırvatistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Hırvatistan Milli Günü kutlandı. Ankara'da bir otelde Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrovje Cvitanovic ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistan'ın Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklediğini belirtti. Büyükelçi Cvitanovic, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yaraları sarmak için gerçekleştirdikleri yardımları dile getirerek 3 ilde okul açtıklarını kaydetti.

Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 33 yıldır dostluk ve ittifak temelinde geliştiğini aktaran Bozay, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Hırvatistan'ın ülkenin bölgesel barış, refah ve istikrar için yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Bozay, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği, ekonomik direnci için üç temel zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Genel
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