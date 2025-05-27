Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda El Emeği Ürünler Sergilendi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda El Emeği Ürünler Sergilendi
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Karabük'te düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda, Halk Eğitim Merkezleri'nde yapılan el emeği ürünler sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak, ailelerin eğitime katılımının çocukların başarısını artırdığına dikkat çekti. Açılışta halk oyunları gösterileri de yer aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

KARABÜK - Karabük'te Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda yapılan el emeği göz nuru çalışmalar, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında gerçekleştirilen açılış programıyla sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, "İlimizde kurslarımıza yoğun ilgi var. Bu kurslarla ebeveynlerimizin çocuk gelişimi, etkili iletişim ve modern eğitim yöntemi konularında bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Biliyoruz ki ailelerin eğitime katılımı, çocuklarımızın başarısındaki en büyük faktörlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi. Gösteri sonrası, el sanatlarının ön planda olduğu sergi açıldı. Açılışı yapılan sergide resim, şiş örücülüğü, geleneksel giyim tasarımları ve kurslarda yapılan atölye çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Protokol üyeleri, sergiyi gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, özellikle el sanatları alanındaki ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında el sanatları ustalarının titizlikle hazırladığı eserler, geleneksel motiflerle modern tekniklerin buluştuğu örnekler olarak dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Genel
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