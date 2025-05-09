Hatay'da Depremde Hasar Gören 6 İbadethane Restorasyonu Tamamlandı

Depremde hasar gören 6 ibadethane restorasyon çalışmaları sonrası ibadete açıldı

HATAY - Hatay'da restorasyonu tamamlanan 6 ibadethanene restorasyon çalışmaları sonrası ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmıştı. Asrın felaketi sonrası kentte tarihi yapılar başta olmak üzere binlerce yapı yerle bir olmuş ve bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Depremde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 84 eserde hasar almış ve başlatılan hummalı çalışmalarla birlikte 5 eserin geçtiğimiz dönemde açılışı gerçekleşmişti. Samandağ ilçesinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla restorasyonu tamamlanan 6 eser daha hizmete alındı. Geçmişte açılan eserler; Sarımiye Camii, Hünkar Mescidi, Nardüzü Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Yenişehir Yel Değirmeni olurken bu günde düzenlenen programda; Antakya Şeyh Muhammed Mescidi, Antakya Hedbeli camii, Antakya Şekercik Camii, Samandağ Terzi Mehmed Paşa Camii ve Samandağ Ebul futuh camiinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, 2026 yılı sonuna kadar 84 eserdeki restarasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek "Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu afetlerde bizim bina stokumuzda önemli derece de hasar aldı. Bu bina stokumuz içerisinde de tarihi yapılarımızda da ciddi hasarlar oluştu. 6 Şubat itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonunun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan 84 tane farklı eserde de ciddi hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden aslına uygun şekilde ihya edilmesi noktasında çalışmalarımız başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde bundan önceki dönemde 5 tane eserimizi hizmete almıştık. Bu günde 6 tane eserimizi hizmete alıyoruz. Antakya ilçemizdeki; Caferiye mescidi, Şeyh Muhammed Mescidi, Şekercik Cami, Samandağ ilçemizde; Ebul Futuh cami ve terzi Mehmet Paşa Camii'ni restore ederek hizmete almış durumdayız. Önümüzdeki süreçte de bütün tarihi eserlerimizin ihya ve inşası konusunda 2025 yılı sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme kaydederiz. İnşallah 2026'da ecdadımızdan bize miras kalan tarihi dokuyu bizden sonraki nesillere emanet edecek şekilde bitirmiş olacağız" dedi.