Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

Global arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelindeki işletim sistemleri arızasından dolayı birçok alanda hizmet durmuştu. Hizmet duran yerler arasında araç muayene istasyonları da yer alırken muayenesi son güne kalan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Global arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi

İSTANBUL - Dünya genelindeki işletim sistemleri arızasından dolayı birçok alanda hizmet durmuştu. Hizmet duran yerler arasında araç muayene istasyonları da yer alırken muayenesi son güne kalan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Global çapta sabah saatlerinden itibaren yaşanan internet sorunu nedeniyle bankalar, havalimanları, muayene istasyonlarında sisteme ulaşım kapanmıştı. Yaşanan sorundan dolayı araç muayenesi için Büyükçekmece ve Esenyurt'ta bulunan istasyona gelen vatandaşlar da araçlarını muayeneye sokamadı. İşlemi son güne kalan vatandaşlar ise ceza yemekten çekinirken, kapıdan geri döndü. Sorunun henüz devam ettiği öğrenildi.

Muayene istasyonuna gelen bir vatandaş, "Geri döneceğim şimdi işlemlere devam" dedi.

Ali Akbaba isimli bir diğer vatandaş ise, sabah 8'den beri beklediklerini ifade ederek, "Geldiğimizden beri bekliyoruz. Bekliyoruz muayene ettiremedik sistem açılırsa alacaklar diyorlar ama henüz açılmadı" diye konuştu.

"Ceza yersem bunu kim karşılayacak"

Aracının muayenesinin son günü olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise "Aracın bugün muayenesi bitti. Bugün muayene yaptırmadan buradan çıkacağım. Ceza yersem bunu kim karşılayacak. Son gün ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Global arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.