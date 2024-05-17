Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'a özel klip

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'a özel klip
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle özel klip hazırladı. Türkiye'nin Gücü ve Gençliği sloganıyla hazırlanan klipte, gençlerin sosyal yaşamda aktif olması ve sporda ülkeyi başarıyla temsil etmesi vurgulanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'a özel klip

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle özel klip hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel olarak hazırlanan kliple kutladı.

" Türkiye'nin Gücü ve Gençliği" sloganıyla hazırlanan klipte, Türkiye Yüzyılında gençlerin sosyal yaşamda aktif, sporda ise uluslararası şampiyonalarda ülkesini başarıyla temsil ettiği vurgulanıyor.

Televizyon kanalarında da yayınlanan klip, "19 Mayıs'ın ne demek olduğunu en iyi gençler bilir. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı; gençliğin yüzyılı, sporun yüzyılı. Türkiye'nin gücü: Gençliği. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla son buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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