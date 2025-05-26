Gençler Sıcak Hava Dalgasında Tehlikeli Oyunlar Oynuyor

Gençler Sıcak Hava Dalgasında Tehlikeli Oyunlar Oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcak havadan bunalan gençler, sulama kanallarında serinlemek için tehlikeli hareketler yapıyor. Gençlerden biri, 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin' diyerek dikkat çekti. Arafat Özden, 'Hayat kısa, Adanalılar uçuyor' derken cesurca suda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Gençlerin tehlikeli serinliği sürüyor: "Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin" dedi, rahatlığı 'pes' dedirtti

Kanalda yüzen Arafat Özden:

"Hayat bizden 'korkma' algısını aldı"

ADANA - Adana'da sulama kanallarında serinleyen bir gencin kanala atlarken, 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin' demesi pes dedirtti.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren kentte güneş altındaki termometreler 36 dereceyi gösterdi. Bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi. Bu sırada bir gencin kanala atlarken 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin', derken başka birinin ise 'Hayat kısa Adanalılar uçuyor' demesi pes dedirtti.

Kanalda yüzenlerden Arafat Özden (17), "Hava sıcak, terliyoruz, çalışıyoruz. Yüzmeyi bilmeyen gelmesin. Korkmuyorum, hayat bizden 'korkma' algısını aldı. Hayat, cesurları sever" dedi.

Sıcaktan bunalanlardan Ahmet Yılmaz ise "Sıcak o nedenle yüzüyoruz. Arada sırada gelip böyle kanala giriyoruz. Havalar ısınınca sen bizi burada gör. Hiç korkmuyorum ama en ufak bir hatada ölürsün" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Genel
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

Sevinç kısa sürdü! ABD, Hamas'la ilgili iddiayı yalanladı
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü

Markette tanıdı, dolmuşta yakaladı! 7 yıllık intikamı acı oldu
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.