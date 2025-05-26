Gençler Sıcak Hava Dalgasında Tehlikeli Oyunlar Oynuyor

Gençlerin tehlikeli serinliği sürüyor: "Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin" dedi, rahatlığı 'pes' dedirtti

Kanalda yüzen Arafat Özden:

"Hayat bizden 'korkma' algısını aldı"

ADANA - Adana'da sulama kanallarında serinleyen bir gencin kanala atlarken, 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin' demesi pes dedirtti.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren kentte güneş altındaki termometreler 36 dereceyi gösterdi. Bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi. Bu sırada bir gencin kanala atlarken 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin', derken başka birinin ise 'Hayat kısa Adanalılar uçuyor' demesi pes dedirtti.

Kanalda yüzenlerden Arafat Özden (17), "Hava sıcak, terliyoruz, çalışıyoruz. Yüzmeyi bilmeyen gelmesin. Korkmuyorum, hayat bizden 'korkma' algısını aldı. Hayat, cesurları sever" dedi.

Sıcaktan bunalanlardan Ahmet Yılmaz ise "Sıcak o nedenle yüzüyoruz. Arada sırada gelip böyle kanala giriyoruz. Havalar ısınınca sen bizi burada gör. Hiç korkmuyorum ama en ufak bir hatada ölürsün" diye konuştu.