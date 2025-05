Gazze'de Zorlu Şartlarda Umut Dolu Düğün

Gazze'de hain saldırıların gölgesinde umutlandıran düğün

Saldırılardan önce nişanlanan Samir-Majdolin çifti, bombardımanların gölgesinde evlendi

GAZİANTEP - İsrail'in hain saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Gazze'de günlük yaşam zorlu şartlar altında devam ederken bombardımanların gölgesinde umutlandıran bir düğün yapıldı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayındaki saldırılardan önce nişanlanan Samir-Majdolin çifti, Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin destekleriyle yapılan sade bir düğünle evlendi.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana, katliam ve bombardımanların aralıksız devam ettiği Gazze'de günlük yaşam zorlu şartlar altında da olsa devam ediyor. Hain saldırılarda hayatını kaybeden ve simge haline gelen küçük Rim'in dedesi Ebu Dia'nın yeğeni Samir ve nişanlısı Majdolin, saldırılara rağmen dünya evine girdi.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde başlayan hain saldırılar öncesi nişanlanan Samir ve Majdolin çifti, zorlu şartlar ve ağır saldırılar altında bir türlü evlenememişti. Durumdan haberdar olan Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşılayarak sade ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdi. Yapılan sade düğünle Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu.

Yapılan düğünün umutları yeşerttiğini belirten Rim'in dedesi Ebu Dia, "Evlilik peygamberlerin bir sünnetidir. Bu güzel işe öncülük eden Yedi Başak Derneği'ne teşekkür ederiz ve kıymetli yeğenim Samir'in, iffet sahibi Majdolin ile olan evliliğini kutluyoruz. Allah ikinizi de mübarek kılsın, üzerinize bereket ihsan etsin. Bu evliliğin hayırlı bir evlilik olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ise, "2016 yılından bu yana Gazze'de faaliyet gösteren bir dernek olarak, 7 Ekim'den bu yana her gün binlerce kişiye sıcak yemek ikram ediyoruz. Ekmeklik un, bebek mamaları, meyve ve sebze paketleri, temiz su, ayakkabı, hijyen malzemeleri, medikal malzemeler ve çadır gibi temel ihtiyaçları karşılıyoruz. Samir ve Majdolin kardeşlerim savaştan önce birbirlerini severek nişanlanmıştı. Fakat 7 Ekim sonrası uzun süren savaş ve imkansızlıklardan dolayı evlenemediler. Gazze'de, bu çift gibi nişanlandıkları halde evlenemeyen yüzlerce genç var. Yedi Başak, olarak bu çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşılayarak sade ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdik. Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu. Gazze'de savaşın getirdiği yıkımlara ve acılara rağmen hayatın devam ettiğini bizlere gösterdiler. Gazze'deki en karanlık anlarda bile umut hiç kaybolmaz. Peygamber efendimiz A.S bir hadisinde, 'Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir. Evleniniz, çoğalınız. Zira ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim' demiştir. Allah genç çiftimize zorluklar içinde bile birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini daim kılsın. Onları her türlü tehlikeden, beladan, felaketten ve savaşın getirdiği acılardan, ayrılıklardan uzak tutsun. Kalplerini birbirine daha da yakınlaştırıp, sabırla ve birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmalarını sağlasın" diye konuştu.