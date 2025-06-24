Gaziantepliler Sıcak Havalardan Kaleoğlu Mağarası'nda Kaçıyor

Sıcaktan bunalanlar soluğu Kaleoğlu Mağarası'nda alıyor

GAZİANTEP - Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu Gaziantep'te sıcaktan iyice bunalan vatandaşlar, sıcaklığın 15 derece olduğu 500 yıllık Kaleoğlu Mağarasında serinliyor.

Hava sıcaklıklarının iyice arttığı Gaziantep'te vatandaşlar, soluğu serin alanlarda almayı tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminin çok sıcak geçtiği Gaziantep'te bu yılda hava sıcaklıkları iyice arttı. Sıcak hava dalgalarının etkisini iyice artırdığı Gaziantep'te güneşin kavurucu sıcaklığından bunalan vatandaşlar, soluğu doğal serinliği nedeniyle kentteki tarihi mağaralarda alıyor. Yapısı nedeniyle kışın sıcak, yazın serin havaya sahip "Kaleoğlu Mağarası" klimayı aratmayan serin ve ferahlık veren etkisinden dolayı tercih edilen mekanların başında geliyor.

500 yıllık mağarada sıcaklık 15 derece

Adeta klimayı aratmayan serinletici etkisiyle doğal ortamda serinlemek isteyenlerin tercih ettiği uğrak mekanları arasında bulunan Kaleoğlu Mağarası'nda sıcaklık 10-15 dereceye kadar düşüyor. Dışarıdaki sıcak havaya rağmen 15 derecelik ısısıyla tarihi Yeni Han'da bulunan 500 yıllık mağara aralarında şehir dışından gelen ziyaretçilerin de bulunduğu vatandaşların ilgisini çekiyor. Kaleoğlu Mağarası'nda dinlenen ziyaretçiler, bir taraftan melengiç kahvesini yudumlarken, müzik ve sohbet eşliğinde de serinlemeye çalışıyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak bir ortam sağlayan 750 metrekarelik alana sahip mağara tarihi yapı olması ve içindeki su kuyularından dolayı da ayrı bir ilgi görüyor.

"Serinlemek isteyen mağaraya geliyor"

Kaleoğlu Mağarası İşletmecisi Yakup Mermer, vatandaşların serinlemek için mağarayı tercih ettiklerini söyledi. Antep Savunması sırasında yiyecek deposu ve cephanelik olarak da kullanılan mağaranın yazın serin, kışın da sıcak havasıyla halk arasında "doğal klima" olarak nitelendirildiğini belirten Mermer, sıcak havaların etkisini artırmasıyla mağaranın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Hava sıcaklığının bazen 40 dereceyi bulduğu kentte, yerli ve yabancı turistler doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor.

"Mağarayı çok güzel buldum"

Ankara'dan Gaziantep'e arkadaşlarıyla gezmeye geldiklerini ve sıcaktan bunaldıkları için de mağarada serinlemek ve soluklanmak istediklerini belirten ziyaretçilerden Sevda Bulut, "Sanırım yanlış bir ayda Gaziantep'i gezmeye gelmişiz. Çünkü Gaziantep çok sıcak ve bize tarihi kaleye yakın olan mağarayı önerdiler. Dışarıda yanıyorduk ama burası inanılmaz serin ve burada serinliyoruz. Burası çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim" dedi.

"Mağaraya ilk girdiğimde serinliği hissettim"

Mağarayı otantik ve serin olmasından dolayı çok beğendiğini belirten Bahar Telli ise, "İzmir'den Gaziantep'i gezmeye geldim. İzmir'de Gaziantep kadar sıcak ama Gaziantep'i daha sıcak buldum. İzmir'de nem var ama daha serin oluyor. Gaziantep çok sıcak, arkadaşım bizi bu mağaraya gezmeye getirdi. Mağaranın meşhur ve serin olduğunu söyledi. Mağaraya ilk girdiğimde serinliği hissettim. Mağarayı beğendim, daha çok tarihimizi de yansıtıyor. Çok güzel bir yer ve herkese de tavsiye ederim. Herkes bu mağaraya bir kez de olsa gelmelidir" şeklinde konuştu.

"Mağarada doğal bir serinlik var"

Mağarayı çok beğendiğini ve mağarada doğal bir serinliğin olduğunu belirten Tolga Akpolat da, "Alanya'dan Gaziantep'i gezmeye geldik. Dışarı çok sıcak ve bunaltıcı bir hava var ama burası çok sakin ve serin, aynı zamanda çok güzel otantik bir ortamı var. Gaziantep'te gezilmesi ve görülmesi gereken bir mekan. Herkese tavsiye ediyorum. Gaziantep'e gelen herkesi bu mağaraya gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.