Gaziantep'te 'Aile Yılı' Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep'te 'Aile Yılı' Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Gaziantep'te 'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve mehteran konseri, geniş katılımla yapıldı. Yürüyüş, Aile kavramının önemine dikkat çekilerek, Aile Günü vesilesiyle düzenlendi.

Gaziantep'te 'Aile Yılı' kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ve mehteran konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Aile Yılı kapsamında 15 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye genelinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlenen kortej yürüyüşü, Gaziantep'te Balıklı Meydanı'ndan başlayarak Yeşilsu meydanına kadar devam etti.

"Aile küçük bir devlet, devlet ise büyük bir ailedir"

Aile kavramının her geçen gün daha da önem kazandığını ifade eden Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, "1994 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 15 Mayıs aile günü olarak kutlanmakta. Dolayısıyla bizler de bu kapsamda ülkemizin tüm illerinde eş zamanlı olarak saat 10: 00 'da bu yürüyüşümüzü başlattık. İçinde bulunduğumuz haftada aile haftası olarak kutlanıyor ve bugün de ilk günü. Gördüğünüz üzere birçok kesim burada ailenin en temel yapı taşları annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız herkesle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tabii malumlarınız teknolojideki gelişmeler olsun hayatın olağan akışı olsun sürekli bir şeyler değişiyor. Dolayısıyla aile kavramı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Özellikle toplumsal yozlaşmanın zirve yaptığı dönemlerde bizlerin sevgiyi, kederi, yüzünü paylaştığımız aile ortamı bir o kadar daha önem kazanıyor ve yine Cumhurbaşkanımız tarafından bu yıl 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Dolayısıyla bizler de bu kapsamda kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Valimizin öncülüğünde, aile yılı kapsamında birçok etkinliğimiz var. Arkamızda da görmüş olduğunuz üzere Valimizin her fırsatta dile getirdiği bir söz var. Aile küçük bir devlet. Devlet ise büyük bir ailedir. Bizler de bu şiarda hareket ederek inşallah güzel şeylere imza atacağız" diye konuştu.

Yürüyüşe Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Genel
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