Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

Fransız Motosiklet Tutkunu, Türkiye'de Çocuklara Kalem Taşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız emekli motosiklet tutkunu Bibicnne Patrice, dünya turu sırasında topladığı 4 bin boya kalemini Türk Cumhuriyetlerindeki çocuklara ulaştırmak amacıyla yola çıktı. Erzurum'un Oltu ilçesinde misafir edilen Patrice, motosiklet grubunun desteğiyle yolculuğuna devam ediyor.

Fransa'dan yola çıktı, motosikletiyle çocuklara kalem taşıyor

Fransız motosiklet tutkunu Bibicnne Patrice, çıktığı dünya turunda Erzurum'da misafir edildi

ERZURUM - Fransız emekli Bibicnne Patrice, motosikletiyle çıktığı uzun yolculukta anlamlı bir projeye imza atıyor. Patrice, Fransa'daki motosiklet gruplarının desteğiyle topladığı; 4 bin adet boya kalemini, Türk Cumhuriyetlerindeki fakir çocuklara ulaştırmak üzere yola çıktı.

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçtiği sırada, Oltulu Siyah İnci Motosiklet Grubu'nun misafiri olan Patrice, ilçe halkının ve motor tutkunlarının yakın ilgisiyle karşılaştı. Grup Başkanı Kaan Yavuz ve üyeleri, Patrice'yi Oltu'da ağırlayarak ona hem dinlenme imkanı sundular hem de motosikletindeki teknik arızaları giderdi. Geceyi Oltu'da geçiren Patrice, sabah Türk usulü kahvaltının ardından yola çıkmadan önce, teknik destek için Oltulu motor ustası Hüseyin Şahin'in yardımıyla motosikletindeki sorunları çözdü.

Siyah İnci Motosiklet Grubu Başkanı ve Oltulu esnaf Kaan Yavuz, projeyi duyduklarında çok etkilendiklerini belirterek, "Bay Patrice'yi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Kendisi Fransa'dan Japonya'ya kadar sürecek, yaklaşık yedi ay devam edecek bir yolculuğa çıkmış. Bu süre boyunca, daha önce boya kalemiyle tanışmamış çocuklara 4 bin adet kalem hediye etmek istiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen desteği verdik. Teknik problemlerini çözdük ve bugün uğurlayacağız. Bu anlamlı projesinden dolayı kendisini tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz" dedi.

Oltu'da gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Fransız gezgin Patrice ise Siyah İnci Motosiklet Grubu üyelerine teşekkür ederek Türk misafirperverliğini asla unutmayacağını söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.