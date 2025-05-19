Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Gasp Olayı

Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Gasp Olayı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Üç saldırgan, bir kadın müşteriye saldırarak onu darp etti ve aracını gasp etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fethiye'de dehşete düşüren görüntüler: Akaryakıt istasyonunda gasp anı kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darp etti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar, darp ettikleri kadına ait aracı da gasp ederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Genel
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