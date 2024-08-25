Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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İstanbul Fatih'te bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otelde bulunan kişiler dumandan etkilendi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İSTANBUL (İHA)- İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelde bulunan kişilerin dumandan etkilendiği öğrenilirken, tahliye çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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