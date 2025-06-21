Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Skolyoza Dikkat Çekmek İçin Yeşil Aydınlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoz farkındalık haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, hastalığın erken teşhisinin önemine vurgu yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoza dikkat çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı

İSTANBUL - Skolyoz farkındalık haftası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz hastalığının geç fark edilmesinden korkulması gerektiğini ifade eden Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Skolyoz'dan korkmayın, geç kalmaktan korkun" dedi.

Dünyada her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve Haziran ayının 3'üncü Cumartesi günü Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de skolyoz hastalığına dikkat çekmek için akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı.

Prof. Dr. Evrim Coşkun, Skolyoz Farkındalık Ayı'nda bu hastalıkta mücadelede yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Coşkun, skolyoz hastalığında en önemli şeyin hastalığın tanısında geç kalmamak olduğunu söylerken, "Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun" ifadelerini kullandı.

Skolyozda tanıda tüm dünyada gecikme olduğunu belirten Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Tüm dünyada da bu böyle. Skolyozda tanıda bir gecikme vardır. Dünya, her yılın Haziran ayını Skolyoz Farkındalık Ayı olarak belirleyelim ve her Haziran ayının 3'üncü Cumartesi'ni Skolyoz Farkındalık Günü olarak kutlayalım demiş. Skolyozun rengi yeşil olarak belirlenmiş. Bu sene de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00 ile 22.00 arasında Skolyoz farkındalık ayında 4. kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renk ile aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Doktor Coşkun, "Bir de skolyoz tedavisini olağanlaştıralım. Biz skolyozun tedavisinde konservatif olarak egzersiz ve korse kullanıyoruz. Tam da ergenlik çağındaki çocuklara korse kullanın dediğinizde adolesan dediğimiz ergenlik çağındaki çocuklarımız bu tedavi ile psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Sadece korse kullanımı gereken çocuklarda bu tedavinin diş teli uygulamaları gibi olağan olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Skolyoz tedavisinin de diş yapı bozukluklarında kullanılan diş teli gibi kabul edilebilirliği artırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Genel
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.