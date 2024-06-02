ESTÜ öğretim üyelerinin zeybek oyunu büyük beğeni topladı

ESTÜ öğretim üyelerinin zeybek oyunu büyük beğeni topladı
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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğretim üyelerinin oynadığı zeybek oyunu izleyenlerin beğenisini topladı. Kep atma töreni öncesinde öğretim görevlileri tarafından hazırlanan zeybek oyunu, hem mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin hem de yakınlarının büyük beğenisini topladı. Mezuniyet törenine katılan öğrencilerin bilgisi dışında sürpriz olarak hazırlanan gösteri, dron ile havadan görüntülendi.

ESTÜ öğretim üyelerinin zeybek oyunu büyük beğeni topladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğretim üyelerinin oynadığı zeybek oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni, öğretim üyelerinin hazırladığı sürpriz gösteri ile beğeni topladı. Kep atma töreni öncesinde öğretim görevlileri tarafından hazırlanan zeybek oyunu, hem mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin hem de yakınlarının büyük beğenisini topladı. Mezuniyet törenine katılan öğrencilerin bilgisi dışında sürpriz olarak hazırlanan gösteri, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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