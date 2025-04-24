İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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Esenler'de Kadınlardan Yürek Isıtan Destek: Gözleme İkramı

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İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Esenler'de bir grup kadın, evlerine giremeyen vatandaşlara gözleme yaparak destek oldu. Bu anlamlı anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esenler'de yürekleri ısıtan kare: Kadınlar depremin ardından dışarıda kalanlara gözleme yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi açık alanlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdi. Esenler'de paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar evleri girmekte endişe etti. Bir grup kadın, sokak üzerine kurdukları alanda evlerine giremeyen vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - Genel
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