Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Hayvan Pazarı Hareketliliği

Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Hayvan Pazarı Hareketliliği
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Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Hayvan Pazarı Hareketliliği
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'daki hayvan pazarında yoğun pazarlıklar ve hareketlilik başladı. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirtirken, alıcılar uygun kurbanlık arayışına çıktı.

Erzincan'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı: Hayvan pazarı sıkı pazarlıklara sahne oldu

ERZİNCAN - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'daki hayvan pazarında satışlar başladı. Satıcılar ve alıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara gelen besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Alıcılar ise fiyatları kontrol ederek uygun kurbanlık arayışına başladı.

Vatandaşlar arasında gerçekleşen pazarlıklar, yer yer dakikalarca sürerken, satıcılar hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı olduğunu vurgulayarak fiyat tekliflerini savundu. Özellikle tokalaşarak yapılan geleneksel pazarlık yöntemi, pazar yerinde bayram öncesi adeta bir şenlik havası oluşturdu.

Fiyatlar geçen yıla göre daha düşük

Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre daha düşük olduğunu ve her bütçeye göre kurbanlığın bulunduğunu belirterek pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yapıldığını ifade etti. Alıcılar ise bu yıl ki kurbanlık fiyatlarından memnuniyetlerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Genel
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