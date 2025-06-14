Erdek'te Ters Şeritteki Araç Facianın Eşiğinden Döndü

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Erdek-Bandırma yolunda gece yaşanan olayda, ters şeritten gelen bir otomobil nedeniyle kaza tehlikesi yaşandı. Dikkatli sürücü, saniyeler içinde manevra yaparak çarpışmayı önledi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve sürücülere önemle güvenlik uyarıları hatırlatıldı.

Erdek'te tersten gelen otomobil faciaya davetiye çıkardı

Araç kamerası kaydetti, dikkatli sürücü kazayı böyle önledi

BALIKESİR - Erdek-Bandırma yolu üzerinde gece yaşanan olay, bölünmüş yollarda dahi sürücülerin ne denli dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Yeşilbağ idaresindeki otomobil, akşam saatlerinde Erdek'ten Bandırma yönüne doğru seyir halindeydi. Ancak Edincik Kavşağı mevkiinde, karşı şeritten gelen bir araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yönünü şaşırarak ters şeritten ilerlemeye başladı.

Sol şeritte ilerleyen Yeşilbağ, karşısına çıkan bu araçla muhtemel bir çarpışmayı saniyeler içinde yaptığı manevrayla engelledi. Yaşanan kısa süreli panik ve gergin anlar, aracın kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bölünmüş yollarda dahi güvenliğin sadece sizin sürüşünüze bağlı olmadığını, karşıdan gelebilecek her türlü ihlalin ciddi risk oluşturabileceğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar, yetkililerin Edincik Kavşağı ve benzeri noktaları ışıklandırılması ve uyarı tabelalarının artırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Genel
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