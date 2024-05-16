Engelli bireylere yönelik paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Engelli bireylere yönelik paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu
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Engelli bireylere yönelik paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu
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Erzincan'da düzenlenen Engelliler Haftası etkinliği kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylere paraşüt ve rafting etkinliği düzenlendi. Çocuklar, uzman ekipler eşliğinde paraşüt deneyimi yaşadı ve suni gölde rafting yaptı. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Engelli bireylere yönelik paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'da "Engelliler Haftası" münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen paraşüt ve rafting etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.

Ekşisu Mesire alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Hayatlarında ilk kez uzman ekiplerin nezaretinde paraşütle uçmayı deneyen çocuklar adrenalin ve heyecanı bir arada yaşadılar. Paraşüt etkinliğinin ardından çocuklar suni gölde rafting yapmanın keyfini sürdüler. Uzun süre eğlenen çocuklar programı düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Serdar Demirci, "Bu hafta Engelliler Haftasını hep beraber kutluyoruz. Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hem kuruluşlarımızdaki bireylerle hem de Erzincan'daki vatandaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de buraya sporun her engeli aşabileceğini göstermek, yaşamak ve hissetmek için çocuklarımızla birlikte geldik. Paraşüt ve rafting etkinliğinde çocuklarımız gönüllerince güzel vakit geçirdiler. Sporla engelleri aşıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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