Elazığ'da Sabunlar Sanata Dönüşüyor

Sabunlar, kadınların elinde sanata dönüşüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da sabunlar, kadınların ellerinde birbirinden farklı dekoratif ürünlere dönüşüyor. Çiçek ve meyve olmak üzere birçok ürüne dönüşen sabunlar, kokularıyla da dikkat çekiyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Sabun Sanatı Kursu dikkat çekiyor. Kursta sabunlar, kadınların ellerinde adeta sanata dönüşüyor. Rendelenen sabunlar, gıda boyası ile renklendiriliyor ve ardından kıvama gelene kadar yoğuruluyor. Kıvamını alan sabun ardından kadınların ellerinde meyve ve çiçek gibi birbirinden farklı ürünlere dönüşüyor. Kokulu dekoratif ürünler, ülke içi ve dışı birçok yere gönderiliyor.

Sabun sanatı hakkında bilgi veren Usta öğretici Özlem Ataş, "Sabun sanatı Osmanlıdan kalan unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Edirne de daha çok yaygındır. Daha çok meyve şeklinde yapıyorlar. Ben bunu daha çok çiçeğe dönüştürmek istedim. Halk Eğitim Merkezi'nde de kursunu açtık. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyoruz. Sabunu rendeliyoruz, istediğimiz renkte gıda boyası kullanarak renklendiriyoruz. Hiçbir kalıbı olmadan kendi elimizle şekillendiriyoruz. Hayal gücümüzü kullanıyoruz. Yurt dışına kadar sipariş alabiliyoruz. Öğrencilerimiz de bunları gönderebiliyor. Yurt içine de sipariş olarak çalışıyoruz. Bu ürünleri evimizde aksesuar olarak kullanabiliyoruz. Kokusu çok güzel yayılıyor. Bu ürünleri her yerde kullanabiliriz" dedi.