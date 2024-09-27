Dünyanın En Uzun Lokumu Rekorunu Kırdı

114.7 santimetrelik dünyanın en uzun lokumun yaptılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 100'e yakın ustanın katılımı ile yapılan 114.7 metrelik rekor denemesi başarılı olarak, Guinness Dünya Rekorları Kitabına girdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nde ilginç bir rekor denemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnaflarının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan lokum tezgahında 100'e yakın usta dünyanın en büyük uzun lokumunu yapmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 1 saat süren denemenin ardından Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, demenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.