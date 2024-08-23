Düğününe 15 gün kala ölen genç kızın geride kalan gelinliği

Düğününe 15 gün kala ölen 19 yaşındaki gelinden geriye hayallerini süsleyen gelinliği kaldı

Gelinlikçi Belgin Aygün: "Gelinliği o kadar üstüne yakışmıştı ki sanki melek olacakmış gibi bir his vardı"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki kızdan geriye gelinliği kaldı. Ölen genç kıza gelinliği giydiremediği için üzülen gelinlikçi Belgin Aygün, hayatını kaybeden genç kıza ait olan gelinliği rafa kaldırdı.

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişan olmadı. Depremden sonra nişanlanan İdal Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi. 40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Genç yaşta hayatını kaybeden genç kızın gelinliğini hazırlayan Belgin Aygün, ölen kızın mezarına gelin duvağı ve gelinlik provalarında kullandığı çiçeği bıraktı. Düğünü yapamadan ölen genç kızın gelinliğini giydiremediği için üzgün hisseden Aygün, genç yaşta ölen gelinden geriye kalan gelinliği rafa kaldırdı. Genç kızın ölümünün ardından sadece geride giyemediği gelinliği kaldı.

"Gelinliği o kadar üstüne yakışmıştı ki sanki melek olacakmış gibi bir his vardı"

Hayatını kaybeden genç kızın gelinliğini tasarlayan Belgin Aygün, "İdal Hanım bizim gelinimizdi ve çok tatlı bir bayandı. Gelinliğini gelip de denedi. O gün 19 yaşındaki gelinimiz çok heyecanlıydı. Gelinin ölümü inan ki çok üzdü. Gelinliği o kadar üstüne yakışmıştı ki sanki melek olacakmış gibi bir his vardı. İki gün sonra kızın kötü haberini aldık. Kalp krizi geçirip öldüğünü öğrendik. Hiç inanmadık bizim için şok oldu. Bir de genç yaşta ölümü ve gelinliği giymemesi gerçekten insanı üzüyor. Gelinliğe baktığımızda çok üzülüyoruz. Gelinliği giydiremedik diye çok üzülüyoruz" dedi.

"Gelini giydiremedik ama mezarına duvağını ve çiçeğini koymayı tercih ettik"

Düğününü yapamadan ölen genç kızın mezarına duvağı ve gelin çiçeğini bırakan Belgin Aygün, ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek " Nurcan Hanım'la duvağını ve el buketini alıp gittik. Çünkü onları çok beğenmişti. Gelini giydiremedik ama en azından mezarına duvağını ve çiçeğini koymayı tercih ettik. Çünkü öbür dünyada gönlü olsun dedik. İnanın ki o kadar kötü bir histi ki o gelinliğini giydirememek. Böyle bir durum yaşamadık. Bu sefer yaşadık. İlk kez oldu ve inanın ki ruhen çok kırıldım. Kızımızla hep gelinlik üzerine irtibat kuruyorduk. Hazırlığımız çok güzel gidiyordu ama maalesef ölüm bizi yakaladı. Gelinliğini rafa kaldırdık. Çünkü çok acı bir şeydi" ifadelerini kullandı.