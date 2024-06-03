Düğün konvoyunu gören gençlerin şaşkınlığı kamerada

Düğün konvoyunu gören gençler heyecanla gelin arabasının yanına koştu

Zarf içinden çıkan 10 lirayı gören gençlerin şaşkınlığı kamerada

İSTANBUL - TEM Otoyolu üzerinde yoğun trafik nedeni ile ilerleyemeyen gelin arabasını gören gençler, zarf almak için araçtan inerek damadın yanına koştu. Gelin arabasından zarf alıp heyecanla geri dönen gençlerin, çıkan 10 lirayı görünce şaşkına döndükleri o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kamyonet ile seyir halinde olan 4 genç, yoğun trafik nedeni ile ilerleyemeyen gelin arabasını gördü. Bu durumu fırsata çeviren gençler, koşarak damadın yanına gidip kendisinden zarf istedi. İstedikleri zarfları alan gençler, heyecanla indikleri kamyonete dönüp açtıklarında ise, içlerinden 10 lira çıktığını görünce hayal kırıklığına uğradı. O anlar kamyonet sürücüsü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.