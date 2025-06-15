Düğün Konvoyunda Damada Geleneksel Hamur Eğlencesi

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Bolu'da bir düğün konvoyunda damat, arkadaşları tarafından yolu kesilerek hamur yoğurmaya ve açmaya davet edildi. Geleneksel eğlence olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, konvoyun keyifli anlarından biri oldu.

Düğün konvoyunda damada hamur yoğurttular

Damadın yolunu kestiler, oklava ile hamur açtırdılar

BOLU - Bolu'da düğün konvoyunda damadın arkadaşları, yolu yer sofrasıyla kesip damada hamur yoğurttu, ardından oklavayla hamur açtırdı.

Merkeze bağlı Yaka köyünden gelin alındıktan sonra dönüş yoluna geçen düğün konvoyu, köy çıkışında sürpriz bir şekilde durduruldu. Damat Recep Vural'ın arkadaşları, geleneksel eğlenceleri yaşatmak amacıyla yolu yer sofrası kurarak kesti. Yere serilen sofranın başına oturtulan damat, önce hamur yoğurdu, ardından eline verilen oklavayla hamur açtı. Hazırlanan hamurlar, taşınabilir tüpte kızartılarak konvoydakilere ikram edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konvoy, şehir merkezine doğru yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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