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Drift Yapan Lüks Otomobili Tabureyle Kovaladı

Drift Yapan Lüks Otomobili Tabureyle Kovaladı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kişi gece saatlerinde drift yapan lüks otomobili tabureyle kovalayarak dikkat çekti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Drift yapan lüks otomobili, tabureyle kovaladı: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin dönel kavşakta drift yapan lüks otomobili, tabureyle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki sürücü otomobillerle dönel kavşakta drift yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin eline tabure alarak otomobili kovalaması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - Genel
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