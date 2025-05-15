Dolmabahçe'de Ukrayna-Rusya Görüşmesine Basın Yoğun İlgi Gösterdi

Dolmabahçe'de Ukrayna- Rusya heyeti arasındaki görüşmeye basından yoğun ilgi

İSTANBUL - Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna- Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Ukrayna- Rusya müzakere heyeti arasında görüşme gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almazken, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları akın etti. Öte yandan, polis ekipleri güvenlik amacıyla basın mensuplarını Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önünden uzaklaştırıldı.