Diyarbakır'ın Tarihi Fotoğrafları Yapay Zeka ile Yeniden Hayat Buluyor

Diyarbakır'ın 50 ila 100 yıl öncesine ait fotoğrafları yapay zeka ile yeniden hayat buluyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi dokusunu gelecek nesillere aktarmak için farklı bir projeye imza atan dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy, yapay zeka teknolojisini kullanarak kentin eski fotoğraflarını günümüze uyarlıyor. Bu çalışma, hem şehrin geçmişine ışık tutuyor hem de teknolojinin kültürel mirası korumadaki rolünü gözler önüne seriyor.

Dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy, paylaştığı çalışmalarında kenttin 50 ila 100 yıl öncesine ait siyah-beyaz fotoğraflarını yapay zeka algoritmalarıyla renklendirip, netleştirerek adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Özellikle Sur içi bölgesi, tarihi surlar ve Dicle Nehri kıyısındaki günlük yaşamın yansıtıldığı fotoğraflar, izleyenlerde büyük heyecan uyandırıyor. Paylaşılan fotoğraflar, özellikle Diyarbakırlılar ve tarih meraklıları tarafından büyük beğeni topluyor.

Bu proje, yapay zeka teknolojisinin kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda, yerel tarihe ilgiyi artırarak, kent kimliğinin geleceğe aktarılmasına katkı sağlıyor.

Uzun süredir yapay zeka teknolojileriyle Diyarbakır'ın tarihi mirasını görünür kılmak için çalıştığını belirten Ulusoy, "Daha önce On Gözlü Köprü, surlar, Zerzevan Kalesi gibi önemli yapıları odağına alan kısa belgesel çalışmalar yaptım. Son olarak ise 100 yıl öncesine ait arşiv fotoğraflarını bugünkü netlik ve renklerle yeniden canlandırdım. Amaç, sadece görselleri iyileştirmek değil; o dönemin ruhunu, dokusunu ve atmosferini bugüne taşımaktı. Bu bir zaman yolculuğu olduğu kadar, aynı zamanda kolektif hafızamıza sahip çıkma çabasıydı" dedi.

Ulusoy, yapmış olduğu çalışmalarda subjektif olarak benzerlik oranı eskiyle yeni arasında insan gözüyle yüzde 95 ve üzeri oranında bilimsel olarak ise yüzde 78 oranında bir benzerlik yakalamış bulunmakta olduğunu söyleyerek, "Bu projelerin yalnızca bireysel çabalarla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyorum. İlgili kamu kurumlarının da bu tür çalışmalara sahip çıkması çok önemli. Çünkü bu miras hepimizin. Geçmişe duyduğumuz saygıyı, geleceğe bırakacağımız izlerle gösterebiliriz" şeklinde konuştu.