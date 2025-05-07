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Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinlikleri Çocuklara Uygulamalı Olarak Anlatıldı

Diyarbakır'da Trafik Haftası Etkinlikleri Çocuklara Uygulamalı Olarak Anlatıldı
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Diyarbakır'da Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Vali Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Kaya'nın katıldığı etkinlikte, çocuklar yaya önceliği ve trafik kurallarını öğrenerek, bilinçli nesiller olmaları hedeflendi.

Diyarbakır'da Trafik Haftası'nda çocuklara kurallar anlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Trafik Haftası kutlanıp, çocuklara kurallar anlatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda Trafik Haftası kutlamasına Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şube müdürleri ve çocuklar katıldı. Çocuklarla sohbet eden Vali Zorluoğlu ve Kaya, daha sonra trafik standının olduğu bölümde çocuklara trafik kullarını tek tek anlattı. Yaya önceliğini anlatmak amacıyla trafik polisleri ile yolun karşısına geçen çocuklar, sürücülerin nezaketli davranışlarıyla beraber etkinliği tamamladı.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, tüm Türkiye'de trafik kurallarına uyma bilincinin oluşması adına bir takım aktiviteler yapıldığını, Diyarbakır'da da çocuklarla beraber bu konuya dikkat çekecek bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Zorluoğlu, "Trafik güvenliğinin sağlanması, kurallara uyma alışkanlığını artırılması, cezaevi ile diğer denetleme sistemlerinin geliştirilmesi gerçekten bu alanlarda büyük mesafe kat ettik ancak hala bizde ölümlü trafik kaza sayısı gelişmiş Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla dolayısıyla bu anlamda biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. 3 tane ana başlığı var bu işin bunlardan bir tanesi de en önemlisi en çok kurallara uyma alışkanlığının geliştirilmesi bu da çocuklarımızdan başlayarak tüm yaş gruplarına etkili eğitimler verilmesi, bunlarla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor. Çocuklarımızdan başlayarak İnşallah önümüzdeki yıllarda çocuklar büyüdüklerinde kurallara bizden çok daha iyi uyan nesiller olarak kazaları da, ölümlü kazaları da çok azaltılacak nesiller olarak inşallah var olacaklar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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