Diyarbakır'da Tarlada Kurt Görüntülendi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada karşılaşan bir vatandaş, kurdu cep telefonuyla görüntüledi. Okan Boylu, gördüğü hayvanı önce tilkiye benzetti ama sonrasında kurt olduğunu öğrenince şaşırdı.
Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada kurt gören vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
İlçenin Şükürlü Köyü'nde Okan Boylu isimli vatandaş, tarlada aniden ortaya çıkan kurtla göz göze geldi. Boylu, bir süre göz göze kaldığı kurdu, cep telefonuyla görüntüledi. Boylu, gördüğü hayvanı ilk önce tilkiye benzettiğini, daha sonra görüntüyü aile büyüklerine izletince kurt olduğunu öğrendiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - Genel