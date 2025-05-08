Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 9. Dini Yayınlar Kongresi'nde Yabancı Dil Yayıncılığını Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 9. Dini Yayınlar Kongresi'ne katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün 57 farklı dil ve lehçeyle eser sayısının 995'e ulaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık' başlığı ile 9. Dini Yayınlar Kongresi düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda ilim insanının katıldığı ilk oturum, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası açılış konuşmaları ile başladı. Başkanlık olarak en büyük sorumluluğun toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu belirten Erbaş, "Başkanlığımız, hayatın inanç, ibadet ve ahlak boyutunu ortaya koymak ve bu konuda toplumu aydınlatmak üzere çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. İslam'ın ilke ve değerlerinin insanlıkla buluşturulması için azami gayret sarf etmektedir. Başkanlığımız, ülkemizde farklı toplumsal katmanlara, dünyada da farklı toplumlara ulaşmak adına din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve yayıncılık faaliyetlerinde hizmet ve eser çeşitliliğini her geçen gün daha da artırmaktadır. Özellikle farklı toplumların ihtiyaçlarına doğrudan hitap edebilen nitelikli yayınlarla onları buluşturmanın mücadelesini vermektedir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine büyük bir önem verdiğini vurgulayan Erbaş, "Yabancı dilde eserler de çıkaran Başkanlığımız, teşkilat yapısının değiştirildiği 2010 yılına kadar 23 dilde toplam 180 eser yayımlamıştır. 2010 yılında çıkarılan teşkilat kanunu doğrultusunda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ve bünyesinde Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Başkanlığın yabancı dildeki eserlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. 2024 yılı itibarıyla yayın çeşitliliği 57 farklı dil ve lehçeyle eser sayısı 995'e ulaşmıştır. İlk başlarda İslam'ın temel kaynaklarının farklı dillerde yayınlanmasıyla başlayan yabancı dil ve lehçelerdeki yayıncılık serüveni, günümüzde uluslararası alanda ses getiren bir başarı hikayesine dönüşmüştür" diye konuştu.

Kongre, 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve birçok konuda oturum, müzakere gerçekleşecek.