Diyaliz Hastasına Karla Mücadele Ekiplerinden Yardım

Mahsur kalan diyaliz hastasına ekipler yetişti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan diyaliz hastasının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde yaşayan Yaşar Günaydın (54), İl Özel İdaresini arayarak diyaliz hastası olduğunu, evinin yolunu kar kapladığını ve diyaliz aracının gelemediğini söyledi. Vatandaşın yardım talebinin ardından Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam'ın talimatıyla koordinasyon sağlanarak Yaşar Günaydın ile iletişime geçildi. Diyaliz aracının geleceği saati öğrenen İl Özel İdaresi ekipleri, Doğala köyüne hızlı bir şekilde ulaşarak Yaşar Günaydın'ın evinin yolunu açtı.

Günaydın, diyaliz aracının evine ulaşmasıyla araca binerek diyaliz merkezine gitti. Yaşar Günaydın gazetecilere yaptığı açıklamada pazar günü yoğun bir kar yağışı ve kipi olduğunu, bu nedenle yolların kapandığını söyledi.

Yollar kapandığı için diyalize gidemediğini belirten Günaydın, "23 yıldır tedavi görüyorum. Pazar günü kar yağınca evde mahsur kaldık. Pazartesi günü diyalize gitmem gerekiyordu gidemedim. Salı günü akşam İl Özel İdaresini arayıp yardım talebinde bulundum. Onlar benimle iletişime geçerek diyaliz aracının geleceği saatten önce greyderi gönderdiler, yolumuzu açtılar. Evde mahsur kalmaktan kurtulduk" diye konuştu.