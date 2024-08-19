Dilan Polat, tahliye edildi

Dilan Polat, tahliye edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dilan Polat, tahliye edildi
Haber Videosu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuklu olarak yargılandığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkması üzerine tahliye edildi. Minibüsten iner inmez ablasına ve kızına sarılarak ağladı.

Dilan Polat, tahliye edildi

Minibüsten iner inmez, ablasına ve kızına sarılıp ağladı

İSTANBUL - Tutuklu olarak yargıladığı davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye edildi. Polat'ın uzun süre ablasına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Bugün tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildi. Polat'ı ablası Sıla Doğu kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü. Dilan Polat gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.