Devlet Korumasındaki 729 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

Devlet korumasında yetişen 729 genç kamu kurumlarına yerleştirildi

ANKARA - Devlet korumasından yararlanan 729 genç kura töreniyle kamu kurumlarına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle devlet korumasından yararlanan 729 genç noter huzurunda gerçekleştirilen törenin ardından kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Göktaş, gençlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz"

Hayallerini, yeteneklerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarını çocuklara sunduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz 23 milyon çocuğumuzu ülkemizi güçlü kılan önemli bir hazine olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, bin 185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Her birinin başarılı olduklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini gördükçe bizler de büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Gençlerin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladıklarını söyleyen Göktaş, özel sektörde çalışan gençlerin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırdıklarını ve bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 Özel Sektör İstihdam Teşviki sağladıklarını belirtti.