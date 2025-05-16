Derecik'te Şap Hastalığına Karşı Sıkı Önlemler Alındı

Derecik'te Şap Hastalığına Karşı Sıkı Önlemler Alındı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesiyle birlikte hayvan hareketlerine yönelik yasaklar ve tedbirler getirildi. Çiftçilerin hayvanlarını meraya çıkarmaları yasaklandı ve tüm hayvanların ağıllarda tutulması zorunlu hale getirildi.

Derecik'te şap hastalığına karşı sıkı önlemler

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan hareketlerine yönelik sıkı tedbirler hayata geçirildi.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede hayvan alım ve satımını yasaklarken, çiftçilerin hayvanlarını meraya çıkarmalarına ise ikinci bir emre kadar izin verilmedi. Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ağıllarda tutulması gerektiği ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Veteriner ekipleri, hastalığın kontrol altına alınması için aşılama ve karantina çalışmalarını hızlandırırken, çiftçilere bölgedeki enfeksiyon riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Şap hastalığı, özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için büyük ekonomik kayıplara yol açabilecek ciddi bir sağlık tehdidi olarak görülüyor. Uzmanlar, önlemlere uyulmasının salgının kontrolü açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YILMAZ - Genel
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