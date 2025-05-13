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Depremzede Engelliler Doyasıya Eğlendi

Depremzede Engelliler Doyasıya Eğlendi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte depremzede engelliler, dans ve halay gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

Depremzede engelliler doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi. Down sendromlu bireylerin halayıysa mest etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında 'Engelliler Haftası' sebebiyle program düzenlendi. Antakya ilçesi Çocuk Evler Sitesi'nde düzenlenen programda depremzede engelliler doyasıya eğlendi. Depremzede engellilerin hazırladıkları dans ve halay gösterileriyle etkinlikte görsel şölen oluştu. Down sendromlu bireylerin halayıysa mest etti. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

"Büyük devletler, güçlü medeniyetler daima engellilere vermiş olduğu değerle ölçülür"

Engelli bireylerin toplum için önemine değinen Hatay Valisi Masatlı, "Büyük devletler, güçlü medeniyetler daima engellilere vermiş olduğu değerle ölçülür. Devletimizin engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması, rehabilite edilmeleri, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve diğer yandan da yeteneklerinin geliştirilmesi için pek çok proje ve uygulamayı hep beraber görüyoruz ve uyguluyoruz. Bugün de burada çocuklarımız ve gençlerimiz yeteneklerini sergilerken diğer taraftan da kurumlarımızın onlarla ilgili yaptığı çalışmaları da bir arada görüyoruz. Ben burada özellikle şunu da ifade etmek isterim. Hepimiz engelli adayıyız, biz bu çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek onların yeteneklerinin gelişmesine ne kadar vesile olursak o ölçüde hem bizler mutlu olmuş oluruz hem de gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğuna katkı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
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